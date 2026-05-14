【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが、5月13日に自身4度目となるコンサートツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』の幕開けとなる初日公演をKアリーナ横浜で開催した。 公演内では、自身最大規模会場であるベルーナドーム（埼玉）でのアンコール公演決定がファンへサプライズ発表され、熱狂の一夜となった。 ■「このためにずっと頑張ってきた」（TA