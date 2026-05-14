【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の14thシングル「The growing up train」の“BACKSメンバー”による単独ライブ『14th Single BACKS LIVE!!』が、5月12日・13日に千葉・幕張メッセ イベントホールで開催された。13日公演には二期生・武元唯衣の卒業セレモニーも行われ、7年半にわたるアイドル活動に幕を下ろした。 ■櫻坂46・四期生をフィーチャーした楽曲を連発 櫻坂46が『BAC