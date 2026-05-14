14日10時現在の日経平均株価は前日比470.32円（0.74％）高の6万3742.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は684、値下がりは831、変わらずは44。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を314.97円押し上げている。次いでファナック が127.38円、東エレク が111.63円、ＴＤＫ が73.16円、イビデン が45.25円と続く。 マイナス寄与度は139.18円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ソニーＧ