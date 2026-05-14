14日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円85銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円96銭前後と18銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース