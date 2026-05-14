仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は13日、米中首脳会談の注目ポイントを報じた。米国のドナルド・トランプ大統領は同日、北京に到着し、14日から習近平（シー・ジンピン）国家主席との首脳会談に臨む。トランプ氏は出発前、ホワイトハウスの大統領執務室で記者団に対し、「彼（習主席）は偉大な紳士であり、本当に非常に素晴らしい人物だと思う」と発言。また、「私は彼と良好な関係にある。彼は