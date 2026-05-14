韓国大統領府は5月13日、李在明（イ・ジェミョン）大統領が「中米関係の安定した発展は韓国を含む全世界の発展と繁栄に有利だ」と表明したと発表しました。李大統領は大統領府で13日午前、中米経済貿易協議を行う両国代表と会談しました。（提供/CGTN Japanese）