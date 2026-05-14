自民党の部会で再審=裁判のやり直しの法改正案が了承されたことを受け、今年再審が決まった滋賀県に住む男性の家族は「出発点だ」と話しました。 13日了承された法改正案では、裁判所の再審開始決定に検察が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止する規定を法律の本体に盛り込み、「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」規定を新たに設けることにしています。 42年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、無期懲