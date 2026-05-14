頸椎を損傷、リハビリ…夫婦水入らずで施設に作家筒井康隆９１神戸市内の高台に位置する高齢者施設。山と海に囲まれたホテルのような建物を訪れると、文士は柔和な表情で迎えてくれた。「ここは住み心地もいいのですが、何よりも家族が見きれないところまで、面倒を見てくれるのがいい」２０２４年３月、自宅で転んで頸椎（けいつい）を損傷し、緊急搬送された。入院生活やリハビリをする中で、施設に入所し、終（つい