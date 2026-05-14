2026年4月から始まった自転車の交通違反に反則金を科す、いわゆる「青切符」制度で、導入後1カ月間で、全国で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと、2026年4月に導入された自転車への青切符制度で、4月中に交付された件数は全国で2147件でした。都道府県別では、東京都が501件で最も多く、次いで、大阪府が267件、愛知県が257件となっています。違反別では、「一時不停止」が846