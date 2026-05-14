オランダ・サッカー協会は13日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表発表を25日から27日に延期すると発表した。クーマン監督は協会を通じて「2日遅らせることで、より確実にいい状態の選手を選べる」とコメントした。デパイ（コリンチャンス）やJ・ティンバー（アーセナル）らの負傷からの回復具合が懸念されている。オランダは6月14日にW杯の1次リーグ初戦で日本と対戦する。（ロイター＝共同）