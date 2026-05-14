2026年4月、運用が始まった自転車の交通違反に対する「青切符」制度について、全国の指導取り締まり状況が発表されました。警察庁によりますと、4月1日に運用が始まった自転車への青切符制度について、開始から1か月間で実際に青切符が交付された件数は全国で2147件でした。都道府県別にみるともっとも件数が多かったのが東京都の501件、次いで大阪府が267件、愛知県が257件でした。違反種別の内訳は「一時不停止の違反」が846件と