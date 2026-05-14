【「純金カセット」プレゼントキャンペーン】 応募期間：5月14日～6月19日 サンソフトは、同社公式Xアカウントにて「ROUTE16TURBO純金カセット」が当たるキャンペーンを実施する。応募期間は5月14日から6月19日まで。 本キャンペーンは、「ROUTE16R」および歴代の「ルート16」シリーズが復活した「ROUTE16 COLLECTION」の発売を記念して実施されるもの。