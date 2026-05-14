ロッテの小川龍成はトルピードバットに戻した4月18日の楽天戦の第2打席以降、マザーズデーでトルピードバットを使用しなかった5月10日のソフトバンク戦の第1打席を除くと、打率.361（61−22）の高打率をマークする。小川はオープン戦で打率.344をマークしたが、4月14日の日本ハム戦後には打率.105まで落ち込んでいた。翌15日の日本ハム戦では、「ちょっと足の上げ方というか、タイミングの取り方を少し変えた部分があるので、