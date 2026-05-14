インスタグラムを更新国内女子ゴルフのSky RKBレディスクラシックは15〜17日に福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡、6490ヤード、パー72）で行われる。出場する青木瀬令奈（リシャール・ミル）は13日、自身のインスタグラムを更新。高級な“新相棒”との2ショットに反響が寄せられている。駐車場で白い大きなRANGE ROVER PHEVの前に立つ青木。ネイビーのジャケットに白いパンツを合わせた私服姿で笑顔を浮かべた。身長153センチの青木