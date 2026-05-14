きょうの日経平均株価はAI・半導体関連が牽引し、11日につけた取引時間中の最高値（6万3385円）を更新しました。【映像】日経平均株価の変動13日のアメリカ市場でハイテク株を中心に構成されるナスダックが最高値を更新した流れを受けています。（ANNニュース）