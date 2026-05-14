5月に入り、そろそろ日差しが強くなり始める頃。対策をするなら早めの準備が吉！ そこで編集部が注目したのは【セリア】の小物。おしゃれしながらUV対策ができそうな、実用的なアイテムをご紹介します。ぜひ早めにチェックしてみて。 おしゃれに首元の日焼け対策 【セリア】「ベーシックストール」\110（税込） 日差しが気になり始めたとき、首元をさりげなくカバーしてくれるストールは心強