子どものイヤイヤ期、どう対応すればいいのか困った経験はありませんか？ 思い通りにいかない場面が続くと、親としても気持ちが追い込まれますよね。今回は、筆者の友人が歯医者で経験した出来事をご紹介します。 何をしても号泣の時期 子どもが2歳の頃、いわゆるイヤイヤ期の真っ最中でした。何をするにも「イヤーー！」と、大声を上げて泣き叫び、親としての自信を削られる毎日。 着替えも、食事も、外出の