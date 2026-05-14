【WWE】RAW（5月11日・日本時間12日／テネシー・ノックスビル）【映像】ギャップがすごい！ 若き日の“最恐”女子レスラー“ゴスメイク"の最恐女王として絶大な人気を誇る女子レスラーの、可愛らしい若き日の秘蔵映像が公開された。黒髪ではなくブロンドヘア、童顔すぎるルックスに、ファンから「まるで別人」「可愛すぎる」の声が相次いだ。WWE「RAW」で現在活躍中のスーパースターの駆け出し時代を凝縮したハイライトが登場。