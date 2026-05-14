フィギュアスケート女子で世界選手権4度優勝、冬季オリンピックでは計4つのメダルを獲得した坂本花織さんが13日、神戸市内で現役引退会見を行い、長年拠点としてきた地元・神戸への思いを語った。坂本花織さん（写真：ラジオ関西）会見は神戸市中央区・ポートアイランドで実施。幼稚園から大学まで神戸市内の学校に通ってきたという、生粋の神戸育ちの坂本さんは、「本当にいろんな先生からたくさんのことを教わった」と振り返