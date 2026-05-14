フィギュアスケート女子で世界選手権4度優勝を果たした坂本花織さんが13日、神戸市内で現役引退会見を行い、次世代を担う子どもたちへの思いを語った。坂本花織さん（写真：ラジオ関西）今後はアイスショーへの出演を続けながら、将来的にはコーチ業にも本格的に取り組む予定。自身が目指す指導者像について、「（恩師の）中野（園子）先生みたいな先生になりたい」と話した。「技術だけじゃなく、人間性の部分でもしっかり伝