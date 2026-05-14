◆米大リーグブレーブス―カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板し、６回まで１失点とし、５月の３先発すべてでクオリティースタート（ＱＳ、６回で自責点３以下）を達成した。２回まで３者凡退３奪三振で上々の立ち上がりを見せた。３回１死一、二塁では遊ゴロ併殺で切り抜けた。４回先頭打者のボール