4月23日、iPad向け絵コンテアプリ「DROMI（ドローミ）」のiPhone版がリリースされました。iPadによる絵コンテ制作体験をiPhoneでも実現これまでの機能をそのままに、指先で触れるiPhoneの細かい操作にも対応できるようになりました。ショットパネルにイラストを描いたり、ショットの長さを変えたり、音楽を挿入するといったタイムラインの操作も、従来のiPadでの体験に基づいた仕様にしています。ストーリーボード表示画面では、me