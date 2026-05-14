俳優・川粼麻世（６３）が披露した、大人気女性タレントとの２ショットが話題を呼んでいる。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「芸能人と出逢える街、原宿表参道のスオッチで気になる時計を見ていると、いきなり背後から声をかけて来た芸能人がいました」と書き出した川粼。その相手について「ミュージカルでも共演した王林です！久しぶり会えて俺もテンション上がりました。」と記し、「店員さんが