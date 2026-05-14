5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが、21日発売の雑誌『VOCE』7月号（講談社）の表紙を飾る。【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT“圧倒的な美”で世界を席巻するBEOMGYUが、同誌初表紙となる。美の権化とも言える唯一無二の存在感を持ちながら、無邪気でまるで子犬のようなキュートさもあるBEOMGYUのギャップを表現した2LOOKを撮り下ろした。通常版の“美BEOMGYU”カバーとVOCE