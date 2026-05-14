無印良品を展開する良品計画が、全45種類のレトルトカレーを楽しめるイベント『45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス』を、28日から31日まで東京・六本木ヒルズ大屋根プラザで開催する。スパイスや辛さ、色などのテーマごとに食べ比べできる企画を通じ、“ひとくちで世界を旅する”ような体験を提供する。【画像】おいしそう…スリランカに学んだ新作カレー3種無印良品のレトルトカレーは、“世界の食文化に学ぶ”