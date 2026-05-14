7月11日から10月12日まで東京・上野の国立科学博物館で「いきものの生存戦略」をテーマにした特別展『いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！』が開催される。このほど、ナビゲーターを務める嵐・相葉雅紀からコメントが到着した。【写真】白のジャケット姿を披露した相葉雅紀同展では、地球誕生から現代に至るまで、目まぐるしく変化してきた地球環境において生き物による適応進化や生存戦略の過程、それ