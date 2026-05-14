モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。茶色いハートの絵文字を添えた岡田。めがね姿をアップした。シアー素材の茶色いブラウスで春らしさが演出されていた。ファンからは「素敵なお洋服ですね」「誰かと思いきや」「秀麗な美貌と上質な品格を珠玉の魅力として、あらわしている気がします」「メガネも素敵すぎる」「今回は凄く大人してますねー！」「結婚した