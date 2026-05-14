お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（61）が12日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。元お笑い芸人で、現在は西東京市議会議員の長井秀和氏（56）からの言葉にダメージを受けていた過去を明かした。長井氏は当時、爆笑問題が所属するタイタンの同僚だった。「辞めた前後だったかな。その辺の記憶が定かじゃないけど、他の動画であいつが『爆笑問題はたいしたこと