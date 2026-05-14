5月14日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日午後は天気の急変に注意！ 朝から日差しが強く、暑い1日となりそうです。私も今日から半袖になりました。最高気温は熊本市で28℃、人吉市で29℃の予想で、日向ではさらに暑く感じるでしょう。 ただ、午後は急な雨や雷に注意が必要です。夏の夕立のように天気が急変し、激しく降る恐れがあります。昼過ぎから山沿いで雨雲が