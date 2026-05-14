韓国俳優のク・ギョファンとムン・ガヨンが主演を務める映画『サヨナラの引力』（7月3日公開）の予告編とポスタービジュアルが解禁され、さらにク・ギョファンとキム・ドヨン監督の来日も発表された。【動画】切なさが胸に迫る予告編本作は、2025年の大みそかに韓国で公開されると、口コミで人気が拡大。公開3週連続で週末興行ランキング1位を獲得し、観客動員260万人を突破した話題作だ。恋愛映画の金字塔『私の頭の中の消し