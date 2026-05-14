フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、深田晃司監督（45）の新作「ナギダイアリー」（9月25日公開）の、ワールドプレミアとなる公式上映が13日（日本時間14日）行われた。エンドロール中から約7分間にわたる拍手喝采とスタンディングオベーションが巻き起こり、同映画祭に初参加の主演の松たか子（48）は「こういう作品に関われて良かったという