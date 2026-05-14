元巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板して１月に現役引退を発表した沢村拓一氏が１４日、同い年の坂本勇人内野手の通算３００本塁打達成を祝福した。この日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「どれだけ今までそのバットでチーム助けてきたか。ナイスホームラン。泣かせんなよ。」と投稿した。沢村氏は２０１０年ドラフト１位で中大から巨人に入団。光星学院（現・八戸学院光星）から０６年ドラフト