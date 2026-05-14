夫婦漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。認知症の母への感謝をつづった。10日の母の日に触れ「89歳認知症でとっても可愛いお母さんは靴下を左右色違いはくっていうとってもファッショナブルな装いでしたの巻〜」と、違う色の靴下をはいた足元の写真を投稿。「そして母の日にプレゼントした口紅お口だけじゃなく眉毛にも塗っちゃうというアートなメイクお母様勉強にな