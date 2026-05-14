元KAT−TUNの赤西仁（41）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。親交が深い、俳優山田孝之（42）との“デートショット”を公開した。赤西は「2週間ぶりの彼女」とつづり、ツーショットの写真をアップ。この投稿にファンからは「最高にカッコイイ」「JINTAKA最高です」「デートいいですね」「仁さん黒髪ストレートかわいい」「もっとカップル写真ください」「相変わらずラブラブ」などと反響が寄せられた。山田も同じ写真を自