米Microsoftは5月13日（米国時間）、Webブラウザー「Microsoft Edge」のデスクトップ版およびモバイル版におけるAI関連機能のアップデートを発表した。Copilotとの統合をさらに深め、複数タブを横断した情報整理、閲覧履歴や過去のチャットを踏まえた回答、音声・画面共有を使った支援などを、デスクトップ版・モバイル版の双方に展開する。一方で、Edge上でAI主導のブラウジング体験を提供する実験的機能として位置づけられていた