バンダイスピリッツは、『30 MINUTES SISTERS』より「30MS SIS-F01 ディルミア[カラーB]」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月19日(火)12時より予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「30MS SIS-F01 ディルミア[カラーB]」(3,960円)30 MINUTES LABELの『30 MINUTES SISTERS』より、騎士をイメージしたシスター「ディルミア[カラーB]」が登