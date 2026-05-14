三井不動産は、北海道の保有林を活用したプロジェクト「EMA WISH PROJECT 〜森とまちを願いでつなぐ〜」を日本橋エリアで開催する。旭川市立永山南小学校の小学生のイラストを活用した絵馬同プロジェクトは、同社グループが推進する"終わらない森"創りの取り組みの一環として実施する。保有林の木材で作った絵馬を約84メートルにわたって並べ、「最も長い特製絵馬の列/Longest line of custom-made ema」として世界記録に挑戦する