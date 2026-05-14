【S.H.Figuarts ギルスレイダー】 5月15日16時より予約開始 2027年3月 発送予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギルスレイダー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日16時より予約受付を開始する。発送は2027年3月を予定し、価格は11,000円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト