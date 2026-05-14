EarFunは、電源オンやペアリング開始などを知らせる音声ガイダンスをスマートなチャイム音に置き換える機能を、iOS/Android OS向けアプリ「EarFun Audio」に追加した。対応製品をEarfun Audioアプリに登録のうえ、設定画面で「EarFun チャイム音」を選択すれば、無料で利用できる。 対応製品はEarFun Clip 2、EarFun Air Pro 4+、EarFun Air Pro 4。対応製品は今後順次拡大予定。 EarFun Clip 2 このEarFun チャ