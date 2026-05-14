全身がんを公表している高須クリニックの高須克弥院長（81）が14日、Xを更新。現在の病状についてつづった。「かっちゃんの癌はしぶとい。あらゆる攻撃に耐えて領土を広げている。戦術的な武器も効かない。もはや打つ手なし」と前置きした上で「何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった」と書き出した。続けて「癌と二人連れで人生劇場を演じきることに決めた。今日からかっちゃん主導の攻撃的緩和ケアを始める。ど