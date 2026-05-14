男子ゴルフの今季メジャー第2戦全米プロ選手権は14日（日本時間同日夜）に米ペンシルベニア州のアロニミンクGCで開幕する。3年連続3回目の出場となる久常涼（23＝SBSホールディングス）は13日、アウトの9ホールを回って最終調整した。昨年の全米プロ以来1年ぶりのメジャー参戦になるが、気負いはない。「どの試合も大事。いつも通り4日間頑張りたい」と淡々と意気込みを口にした。米ツアーを主戦場として3年目。序盤戦はフ