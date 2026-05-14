東京・江戸川区で、14日早朝、観光バスが電柱に衝突し運転手の男性がけがをしました。午前5時10分ごろ、江戸川区大杉で「観光バスが電柱にぶつかり、電柱が倒れている。運転席がつぶれている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁などによりますと観光バスがなんらかの理由で電柱に衝突しました。バスのフロンドガラスは粉々に割れ、電柱が根元から折れています。運転手の60代の男性は駆けつけた救急隊によって救出され病院