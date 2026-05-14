北海道を拠点に活動するお笑いコンビ、すずらんの山本貴之とシゲが14日までにそれぞれのSNSを更新し、解散を報告した。山本はXで「この度、すずらんは2026年6月いっぱいで解散する事となりました」と報告し「ファンの皆様、関係者の皆様、これまでの25年間本当にありがとうございまいた」と感謝。自身は解散後「芸人を辞め、新しい道へ進みたいと思います」とした。シゲはインスタグラムのストーリーズで解散を報告。「お互い別の