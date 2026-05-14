中国人民銀行（中央銀行）は5月11日、「2026年第1四半期中国金融政策執行報告」を発表し、適度な金融緩和政策を引き続き適切に実施していく方針を示した。報告によると、適度な金融緩和政策の効果が引き続き現れている。金融総量は合理的な成長を見せ、3月末時点の社会融資総量残高は前年同期比で7．9％増、広義マネーサプライ（M2）は同8．5％増となり、社会全体の資金調達環境は比較的緩和状態にある。社会全体の総合的な資金調