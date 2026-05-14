納車は当分先にはなるものの、現在もジムニーノマドの注文は可能2026年1月15日、スズキは長らく受注停止が続いていた「ジムニーノマド」について、同年1月30日より注文受付を再開すると発表しました。それから約3か月が過ぎた納期やユーザーの反響など、首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。2025年1月30日、小型四輪駆動車「ジムニーシエラ」の5ドア仕様であるジムニーノマドが発表されるやいなや、注文が殺