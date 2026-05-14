goetheが、全国ツアー『goethe Live Tour 2026』を開催する。 （関連：グソクムズ、田中ヤコブ、えんぷてい……最後まで言葉とサウンドに耳を傾けたい、懐かしくも新しい日本語ポップス） 本ツアーは、5月13日にリリースされた1stアルバム『circle』を携えたもので、バンドにとって1年ぶりとなる全国ツアー。11月1日の福岡 grafを皮切りに、北海道、宮城、大阪、愛知を巡り、全5公演すべてがワンマ