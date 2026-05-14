2024年のアジアカップで準優勝に輝き、勢いそのままにワールドカップ初出場を決めたヨルダンに激震が走っている。『Daily Beirut』は「ヨルダンのヤザン・アル・ナイマトとアダム・アル・クライシは、12月に負った怪我のため、ワールドカップを欠場する」と報じた。「ヨルダン代表は、歴史的な初のワールドカップに、主力選手２名を欠いた状態で臨むことになる。ヤザン・アル・ナイマトとアドハム・アル＝クライシは負傷のため大