◇ナ・リーグカブス―ブレーブス（2026年5月13日アトランタ）カブスの今永昇太投手（32）が13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に先発。5回まで4安打1失点と好投を続け、先発投手としての責任投球回を投げ抜いた。完璧な立ち上がりだった。初回、先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、2番・ボールドウィンは高めスイーパーで、続くアルビーズはフルカウントから91.8マイル（約147.7キロ）直球で、と