任期満了に伴う新潟県知事選挙が14日に告示され、午前9時現在、現職と新人2人のあわせて3人が立候補しています。 新潟県知事選には午前9時現在、届け順にいずれも無所属で現職の花角英世候補(68)、新人の土田竜吾候補(38)、新人の安中聡候補(48)の3人が立候補を届け出ています。 今回の選挙は2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を判断したプロセスなどが争点となる見込みです。 立候補の届け出は14日午後5時に締め