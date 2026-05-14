モデルの仁香（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫で16歳年下の写真家・柴田翔平氏との幸せ夫婦ショットを公開した。「色んな思い出がある天現寺カフェ。30代はほぼ毎日いたんじゃないか笑公私共に常にここにいたなぁとなりの体操教室にk君が通っていたしね」とカフェでの夫婦ショットを披露した。「リニューアルしたと聞いたので夫婦で行ってみました昔の面影ありつつモダンになった室内は落ち着くメニュ